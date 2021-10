Ubisoft : rendez-vous le 14 octobre avec Tom Clancy

(Boursier.com) — A l'occasion de l'événement spécial des 20 ans d'anniversaire de la franchise Ghost Recon, Ubisoft annonce Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, un nouveau jeu de tir PvP tactique gratuit en ligne, ancré dans l'univers de Ghost Recon.

Développé par Ubisoft Bucarest, studio ayant notamment travaillé sur Ghost Recon Wildlands et Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's Ghost Recon Frontline offrira aux joueurs une liberté d'approche inédite dans l'univers de la franchise. Dans Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, les joueurs découvriront l'île de Drakemoor, un monde ouvert composé de lieux et de biomes distincts. Le jeu disposera d'un large panel d'outils tactiques, offrant aux joueurs une liberté totale dans leur gameplay, ainsi que différents modes de jeu.

Tom Clancy's Ghost Recon Frontline sera disponible sur Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, sur PC via Ubisoft Connect, sur Stadia et sur Amazon Luna dès son lancement en France. Le cross-plateforme sera également disponible au lancement du jeu. Les joueurs peuvent s'inscrire dès maintenant sur ghostreconfrontline.com pour avoir une chance de participer aux premières phases de tests du jeu et recevoir les dernières actualités et mises à jour.

Le premier Test Fermé se déroulera du 14 au 21 octobre, et sera accessible aux joueurs PC en Europe uniquement.