Ubisoft : remonte la pente

(Boursier.com) — Ubisoft efface ses pertes récentes avec un titre qui remonte de près de 6% à 27,5 euros. Si le groupe est tombé dans le rouge sur le premier semestre de son exercice 2022-2023, Citi et la Deutsche Bank ont réitéré leur avis positif sur le dossier, les deux brokers se montrant positifs sur les perspectives de l'éditeur de jeux vidéo.

Citi ('achat') affirme ainsi que le rapport semestriel est le premier depuis un certain temps où Ubisoft n'a pas réduit ses objectifs et où les chiffres contribuent à réduire les risques financiers de l'exercice. La banque pense que l'entreprise est "plus en contrôle de son propre destin que ce que le marché lui attribue" et se négocie sur une valorisation "déprimée". La Deutsche Bank ('achat') dit rester "constructif" sur la valeur à la suite de ces résultats. Elle voit un pipeline "beaucoup plus solide" et une attention renouvelée sur les coûts comme moteurs de la hausse du titre.

Malgré ce rebond, le titre affiche encore un bilan clairement négatif en 2022 avec un passif qui dépasse les 30%.