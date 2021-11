(Boursier.com) — Ubisoft remonte encore de 1,3% à 45,82 euros ce lundi, alors que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021-22 s'est élevé à 398,5 ME, en hausse de 20,9%, par rapport aux 329,6 ME réalisés au deuxième trimestre 2020-21 et en progression de 19,3% par rapport aux 334,1 ME réalisés au deuxième trimestre 2019-20. Le net bookings du deuxième trimestre 2021-22 s'élève à 392,1 ME, en hausse de 13,8% par rapport aux 344,7 ME réalisés au deuxième trimestre 2020-21 et en hausse de 13,1% par rapport aux 346,9 réalisés au deuxième trimestre 2019-20

Le résultat opérationnel non-IFRS revient à 44,1 ME, contre 114,3 ME réalisés au premier semestre 2020-21 et 6,9 ME réalisés au premier semestre 2019-20. Le résultat net part du Groupe ressort à 0,9 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 0,01 euro. Ils s'étaient respectivement élevés à 21,1 ME et 0,17 euro sur le premier semestre 2020-21 et à 0,9 ME et 0,01 euro au premier semestre 2019-20.

Au 30 septembre 2021, les fonds propres s'élevaient à 1.742 ME et l'endettement net non-IFRS s'établissait à 261 ME par rapport à un endettement net non-IFRS de 124 ME au premier semestre 2020-21. L'endettement net IFRS s'élève à 573 ME, dont 312 ME liés au retraitement comptable IFRS16...

Visibilité en question

Le net bookings du troisième trimestre 2021-22 est attendu entre 725 ME et 780 ME.

Pour l'exercice entier, 2021-22, le groupe a confirmé son objectif de résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 420 ME et 500 ME. Le net bookings est désormais prévu "entre stable et légère baisse" par rapport à l'objectif précédent d'une croissance à un chiffre...

Parmi les derniers ajustements d'analystes, UBS reste à l'achat mais en visant moins haut à 67,50 euros. Credit Suisse a aussi abaissé son objectif de cours à 59 euros et JP Morgan a ajusté le sien à 62 euros. Oddo enfin est repassé de "neutre" à surperformance" sur l'éditeur, avec un cours cible ajusté à 57 euros, rassuré par les résultats supérieurs aux attentes annoncés par le groupe de jeux, malgré un environnement toujours concurrentiel et mouvant... Le titre se traite avec une décote de plus de 25% par rapport à ses concurrents américains, "un niveau qui constitue historiquement un excellent point d'entrée" selon le broker.