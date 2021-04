Ubisoft rejoint l'écosystème Tezos en tant que Baker Institutionnel

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ubisoft s'est associe? a? Nomadic Labs, l'un des plus grands centres de recherche et de de?veloppement de l'e?cosyste?me Tezos, pour participer a? l'e?cosyste?me en tant que "baker" institutionnel. Tezos est une blockchain de?centralise?e publique de?die?e a? la cre?ation et a? la gestion d'actifs et d'applications distribue?es. En devenant officiellement "baker", Ubisoft validera de?sormais les transactions certifie?es (blocs) et les ajoutera a? la blockchain Tezos.

La mission de Nomadic Labs en France est construite sur une vision inclusive de la blockchain. En tant qu'entreprise, elle vise a? faciliter l'adoption de cette technologie par le plus grand nombre d'acteurs possible. Pour concre?tiser cette vision, Nomadic Labs accompagne tous les acteurs qui explorent, de?couvrent et cherchent a? adopter la technologie Tezos. En collaborant avec Ubisoft dans le cadre de leur nouveau positionnement en tant que "baker" institutionnel Tezos, Nomadic Labs contribue au de?veloppement et a? la diversification de l'e?cosyste?me des "bakers" du protocole.

En rejoignant la communaute? Tezos, Ubisoft poursuit son exploration de la technologie blockchain a? travers son Strategic Innovation Lab, dont la mission est d'anticiper l'avenir et d'aider Ubisoft a? s'y pre?parer en explorant les opportunite?s offertes par les technologies innovantes. Gra?ce a? sa nouvelle position de " baker " institutionnel Tezos, Ubisoft expe?rimentera avec l'algorithme innovant de consensus par preuve d'enjeu liquide et poursuivra ses recherches a? long terme sur le potentiel de cette technologie pour l'avenir du gaming.