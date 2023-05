Ubisoft : recule avant les résultats

(Boursier.com) — Ubisoft abandonne 3,8% à 25,5 euros à quelques heures de la publication de ses comptes annuels. L'éditeur de jeux vidéo devrait renouer avec la rentabilité sur le nouvel exercice après avoir prévu une perte opérationnelle d'environ 500 millions d'euros sur les 12 mois clos fin mars. Le management a également indiqué anticiper un net bookings en baisse de plus de 10% sur 2022-2023. Pour l'exercice 2023-2024, Ubisoft anticipe une forte croissance du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS de l'ordre de 400 ME.

Sur le seul quatrième trimestre, le consensus 'Bloomberg' table sur un net bookings de 434,1 ME. Sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, le net bookings est estimé à 1,94 milliard d'euros avec une perte opérationnelle IFRS de 535,5 ME et un chiffre d'affaires de 1,93 milliard d'euros.

La Deutsche Bank ('achat') s'attend à ce que l'exercice 2023-2024 bénéficie d'une plus grande intensité du pipeline, d'une baisse des charges d'amortissement après l'annulation de projets susceptibles d'échouer et d'une restructuration entraînant des économies de coûts. Les effectifs pourraient être coupés dans le cadre de ces efforts de réduction des coûts compte tenu de la " main-d'oeuvre gonflée " par rapport à ses pairs occidentaux.