Ubisoft : record de ventes pour 'Assassin's Creed Valhalla'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ubisoft a annoncé de fortes ventes initiales pour 'Assassin's Creed Valhalla', l'un des jeux les mieux notés cette saison. S'appuyant sur des scores d'évaluation favorables et une réponse précoce des joueurs, Assassin's Creed Valhalla a écoulé plus d'unités au cours de sa première semaine que tout autre jeu Assassin's Creed vendu au cours de la même période. Assassin's Creed Valhalla est également devenu le meilleur lancement PC de l'histoire d'Ubisoft, grâce aux performances de ventes record de l'Ubisoft Store. Avec de solides retours des joueurs sur les consoles de nouvelle génération, ACV tient sa promesse de tirer le meilleur parti du nouveau matériel.

"Le lancement n'est que le début et nous avons des plans de contenu robustes pour Assassin's Creed Valhalla qui garderont les joueurs immergés dans leur épique saga Viking pendant longtemps", a déclaré Julien Laferrière, producteur sur Assassin's Creed Valhalla.

Les joueurs sont déjà bien engagés dans leur aventure dans Assassin's Creed Valhalla, couvrant plus de 4 millions de kilomètres, construisant leurs colonies (plus de 55 millions de bâtiments déjà déverrouillés depuis le lancement) et s'imprégnant pleinement de la culture nordique et saxonne grâce aux jeux de dés Orlog (plus de 3,5 millions de jeux d'Orlog ont été gagnés jusqu'à présent) ou même en profitant des concours de boisson et mouvement (plus de 1,8 million de joueurs ont gagné au moins un jeu à boire depuis son lancement).

Avec un développement dirigé par Ubisoft Montréal, Assassin's Creed Valhalla offre aux joueurs l'expérience captivante de jouer en tant que Eivor, guerrier viking légendaire, chassé de Norvège par des guerres sans fin et des ressources déclinantes au IXe siècle après JC. Assassin's Creed Valhalla est disponible sur Xbox Series X/S, consoles Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store et Ubisoft Store sur PC Windows, ainsi que sur Stadia, Amazon Luna et le service d'abonnement d'Ubisoft, Ubisoft+.