Ubisoft rebondit après les comptes

(Boursier.com) — Ubisoft grimpe de près de 8% à 46,80 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021-22 s'est élevé à 398,5 ME, en hausse de 20,9%, par rapport aux 329,6 ME réalisés au deuxième trimestre 2020-21 et en hausse de 19,3% par rapport aux 334,1 ME réalisés au deuxième trimestre 2019-20. Le net bookings du deuxième trimestre 2021-22 s'élève à 392,1 ME, en hausse de 13,8% par rapport aux 344,7 ME réalisés au deuxième trimestre 2020-21 et en hausse de 13,1% par rapport aux 346,9 réalisés au deuxième trimestre 2019-20

Le résultat opérationnel non-IFRS revient à 44,1 ME, contre 114,3 ME réalisés au premier semestre 2020-21 et 6,9 ME réalisés au premier semestre 2019-20. Le résultat net part du Groupe ressort à 0,9 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 0,01 euro. Ils s'étaient respectivement élevés à 21,1 ME et 0,17 euro sur le premier semestre 2020-21 et à 0,9 ME et 0,01 euro au premier semestre 2019-20.

Au 30 septembre 2021, les fonds propres s'élevaient à 1.742 ME et l'endettement net non-IFRS s'établit à 261 ME par rapport à un endettement net non-IFRS de 124 ME au premier semestre 2020-21. L'endettement net IFRS s'élève à 573 ME, dont 312 ME liés au retraitement comptable IFRS16.

Visibilité en question

Le net bookings du troisième trimestre 2021-22 est attendu entre 725 ME et 780 ME.

Pour l'exercice entier, 2021-22, le groupe confirme son objectif de résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 420 ME et 500 ME. Le net bookings est désormais attendu "entre stable et légère baisse" par rapport à l'objectif précédent d'une croissance à un chiffre... Parmi les derniers ajustements d'analystes, Credit Suisse a abaissé son objectif de cours de 75 à 59 euros et JP Morgan a ajusté le sien de 70 à 62 euros. Les multiples de valorisation font ressortir une décote de l'ordre de 20% sur les comparables américains...