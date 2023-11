Ubisoft : rachat partiel des OCEANEs d'échéance septembre 2024

(Boursier.com) — Ubisoft a réalisé avec succès le rachat partiel de ses OCEANEs en circulation arrivant à échéance le 24 septembre 2024, pour un montant nominal d'environ 250 millions d'euros. Cela fait suite au succès du placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes à échéance 2031 par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés pour un montant nominal de 494,5 millions d'euros.

Concomitamment au lancement de l'Émission, la Société a invité les porteurs éligibles d'OCEANEs 2024 à soumettre des offres de vente en numéraire de leurs OCEANEs 2024, par le biais des Joint Dealers Managers, dans le cadre d'une procédure de construction de livre d'ordres inversé pour un montant nominal total d'environ 250 ME, représentant environ 50% du nombre total des OCEANEs 2024 initialement émises. À la clôture des marchés le 27 novembre 2023, le montant total en principal des OCEANEs 2024 en circulation était de 499 999 897 euros.

Le prix de rachat par OCEANE 2024 a été fixé à 110,7 euros. Le règlement-livraison du Rachat est prévu le 6 décembre 2023 et est sous condition suspensive du règlement-livraison des Obligations. Les OCEANEs 2024 rachetées par la Société seront annulées conformément à leurs termes et conditions et à la loi et à la réglementation en vigueur.

À l'issue du règlement du Rachat, le montant nominal restant en circulation des OCEANEs 2024 serait de 249 999 891 euros. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan SE ont agi en tant que Joint Dealer Managers dans le cadre du Rachat.