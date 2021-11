Ubisoft : quel est le bon prix ?

(Boursier.com) — Ubisoft campe sur les 47 euros ce jeudi en bourse de Paris, malgré le broker Berenberg qui a dégradé le dossier à 'conserver' en visant un cours de 48 euros, contre 72 euros précédemment... CFRA avait déjà ajusté son avis à 'conserver' avec un cours cible revu de 70 à 50 euros. UBS est resté à l'achat mais en visant lui aussi moins haut à 67,50 euros et le Credit Suisse a abaissé son objectif de cours à 59 euros, tandis que JP Morgan a ajusté le tir à 62 euros.

Le net bookings du troisième trimestre 2021-22 est attendu entre 725 ME et 780 ME par le groupe de jeux vidéo. Pour l'exercice entier, 2021-22, le management a confirmé son objectif de résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 420 ME et 500 ME. Le net bookings est désormais prévu "entre stable et légère baisse" par rapport à l'objectif précédent d'une croissance à un chiffre...