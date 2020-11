Ubisoft : prometteur ?

Ubisoft : prometteur ?









Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft se cale sur les 79 euros ce vendredi, aidé par les très bons débuts d'Assassin's Creed Valhalla. L'éditeur de jeux vidéo a en effet indiqué que le nombre de joueurs actifs le jour du lancement du dernier opus d'Assassin's Creed avait doublé par rapport à celui d'Assassin's Creed Odyssey, "une tendance qui devrait se poursuivre avec l'augmentation des ventes de la nouvelle génération de consoles". Le jeu a par ailleurs atteint des niveaux élevés d'audience et d'engagement sur Twitch et YouTube, qui surpassent tous les lancements de jeux Ubisoft à ce jour.

Assassin's Creed Valhalla est disponible sur les consoles Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, l'Epic Games Store et Ubisoft Store sur Windows PC, ainsi que sur Stadia, Amazon Luna et Ubisoft+. Le jeu sort également aujourd'hui sur PlayStation5, date de sortie de la nouvelle console de Sony.

Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a revalorisé le dossier de 90 à 100 euros avec un avis à 'surpondérer'. Pour Midcap Partners, ces annonces sont "encourageantes" mais elle demandent à être confirmées avec des premières indications de vente sur une plus longue durée. Au vu des ratios de valorisation corrects, le broker reste 'neutre' sur le dossier avec un objectif ajusté à 72 euros.