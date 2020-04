Ubisoft : prises de profits

Ubisoft : prises de profits









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A contre-courant, Ubisoft abandonne 3% à 76,3 euros à la mi-journée à Paris. Le titre de l’éditeur de jeux-vidéo fait l’objet de prises de profits depuis hier alors qu’il affiche encore un gain de plus de 10% depuis le début de l’année contre une baisse d’environ 25% pour le CAC40. L’actualité autour de la valeur est marquée par plusieurs notes d’analystes. Wells Fargo a tout d’abord initié le suivi du dossier avec un conseil ‘pondération en ligne’ et un objectif de 80 euros alors que Berenberg a réitéré son opinion ‘acheter’ et sa cible de 81 euros. Ubisoft fait partie des 18 valeurs européennes qui disposent d’atouts leur permettant de résister à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, selon le courtier. Hier, le Credit Suisse avait maintenu son conseil ‘surperformer’ totu en ajustant son objectif de 78 à 76 euros.

Globalement, les analystes sont très positifs sur le titre puisque, selon le consensus ‘Bloomberg’, 17 sont à l’’achat’, 8 à ‘conserver’ et aucun à ‘vendre’. L’objectif à douze mois est fixé à 76,35 euros.