Ubisoft prévoit désormais un résultat opérationnel en perte pour l'exercice 2022-2023

(Boursier.com) — Ubisoft a révisé en baisse son objectif de net bookings pour le troisième trimestre de l'exercice 2022-2023, désormais attendu à environ 725 ME contre un objectif précédent d'environ 830 ME. L'éditeur de jeux vidéo invoque un environnement plus difficile qui s'est notamment traduit par une performance inférieure aux attentes de " Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope " et " Just Dance 2023 ".

Ubisoft a décidé de décaler le lancement du jeu " Skull and Bones " qui sortira désormais en début d'exercice 2023-2024. Dans ce contexte, Ubisoft revoit ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, avec un net bookings désormais attendu en baisse de plus de 10% par rapport à l'année précédente, contre l'objectif précédemment communiqué d'une croissance de plus de 10%. Le résultat opérationnel non-IFRS, reflétant la baisse du net bookings, le report de Skull and Bones et la dépréciation accélérée d'environ 500 MEUR de la R&D capitalisée, est désormais attendu à -500 ME contre 400 ME précédemment.

Le groupe a en effet décidé de déprécier environ 500 millions d'euros de R&D capitalisée, concernant des jeux premium et Free-to-Play à venir et les titres arrêtés. Cela reflète notamment la prudence accrue liée aux challenges actuels du marché des jeux vidéo et à l'environnement macroéconomique ainsi qu'à la nécessité de se concentrer sur moins de titres.

Ubisoft adapte en parallèle son organisation à un marché plus difficile, avec une réduction nette prévue de sa base de coûts non-variables de plus de 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années. Cette réduction sera réalisée grâce à des restructurations ciblées, à la cession de certains actifs non essentiels et à l'attrition naturelle habituelle.

Pour l'exercice 2023-2024, Ubisoft vise un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 400 ME reflétant la prudence nécessaire compte tenu de l'environnement actuel difficile, tout en prévoyant une forte croissance du net bookings grâce à un line-up significativement plus riche.

La situation financière d'Ubisoft est qualifiée de " solide " avec environ 1,5 milliard d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie après remboursement de l'obligation de 500 ME arrivant à échéance à la fin du mois.

Yves Guillemot, co-fondateur et Président directeur général, a déclaré "Nous sommes clairement déçus par notre performance récente. Nous sommes confrontés à des dynamiques de marché contrastées alors que l'industrie continue de s'orienter vers les méga-marques et les jeux Live persistant dans un contexte de dégradation des conditions macroéconomiques affectant les dépenses des consommateurs. Malgré des notes et un accueil des joueurs excellents ainsi qu'un plan marketing ambitieux, nous avons été surpris par la sous-performance de Mario + Lapins Crétins(R) : Sparks of Hope dans les dernières semaines de 2022 et début janvier. Just Dance(R) 2023 a également sous-performé. Par conséquent, avec l'aval du conseil d'administration, nous prenons aujourd'hui des décisions stratégiques et opérationnelles supplémentaires importantes. Il est essentiel de continuer à adapter notre organisation et de renforcer notre exécution afin de proposer des jeux de grande qualité aux joueurs ainsi qu'une grande création de valeur.

Frédéric Duguet, Directeur Financier, a ajouté : "Notre réaction décisive et nos mesures supplémentaires d'optimisation des coûts devraient nous aider à naviguer dans l'environnement économique difficile actuel et à aborder les années à venir avec une organisation plus agile. Grâce au pipeline le plus riche de l'histoire d'Ubisoft, 2023-24 verra la sortie d'Assassin's Creed(R) Mirage, Avatar : Frontiers of Pandora, Skull and Bones et d'autres jeux premium encore non-annoncés, dont un de taille importante, ainsi que des titres Free-to-Play prometteurs pour certaines de nos plus grandes marques".