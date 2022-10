Ubisoft : prépare le retour de la Paris Games Week

(Boursier.com) — Ubisoft célèbre, après 3 ans d'absence, le grand retour de la Paris Games Week, l'incontournable salon français des jeux vidéo, qui se tiendra du 2 au 6 novembre à Paris Porte de Versailles. Ubisoft proposera un stand de 750 m2 accessible à tous dans lequel les visiteurs pourront découvrir les nouveautés de cette fin d'année, mais également les futures sorties et assister à de nombreuses animations tout au long de la semaine.

Les visiteurs auront la possibilité de jouer à Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, jeu phare de cette fin d'année, à la nouvelle saison de Roller Champions, La Voie du Dragon, et en exclusivité à Just Dance 2023 Edition qui aura pour la 1ère fois son espace dédié. Skull and Bones sera, quant à lui, présenté en vidéo commentée dans un théâtre fermé d'une capacité de 60 places. En outre, le public pourra découvrir une expérience inédite à l'occasion du 15ème anniversaire d'Assassin's Creed. A mi-chemin entre un mini escape game et un musée, l'Exposition Immersive Assassin's Creed plongera les visiteurs dans l'Histoire et leur permettra de (re)découvrir cette célèbre saga iconique à travers un mini-jeu, une galerie d'art et bien plus encore.

Sur l'évènement, Ubisoft sera pourvu d'une scène centrale sur laquelle se dérouleront de nombreuses animations et démonstrations de jeux. Les fans d'esport pourront assister à la Grande Finale de la 6 Open Cup de Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Enfin, Ubisoft sera présent sur l'espace Paris Games Week Junior, spécialement aménagé pour les familles et les joueurs en herbe avec The Lapins Crétins : Party of Legends et Monopoly Madness.