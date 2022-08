Ubisoft : pourquoi le chinois Tencent sort du bois

(Boursier.com) — Ubisoft bondit de près de 15% désormais à 48 euros ce jeudi en bourse de Paris, dans un volume représentant plus de 1% du tour de table du groupe tricolore. Selon les informations de l'agence Reuters, le géant chinois des jeux vidéos et des réseaux sociaux Tencent Holdings voudrait se renforcer au capital d'Ubisoft pour se développer sur le marché mondial des jeux vidéo. Reuters cite pas moins de quatre sources ayant connaissance de la question.

Rappelons que Tencent avait pris en mars 2018 une participation de 5% dans Ubisoft... Le groupe chinois aurait cette fois approché la famille Guillemot, fondatrice de l'éditeur français, afin de lui signifier son intérêt pour une montée au capital... Si le niveau de la participation cible n'est pas connu, Tencent deviendrait quoi qu'il en soit le principal actionnaire d'Ubisoft en cas de succès, d'après plusieurs sources. Ubisoft pèse actuellement 6 milliards d'euros en bourse. Il s'agirait par ailleurs pour Tencent de la plus importante opération à l'étranger depuis que la Chine a commencé en 2020à durcir sa réglementation du secteur technologique... Tencent entendrait se renforcer dans Ubisoft en rachetant une partie de la participation de 15% de la famille Guillemot. Pour renforcer sa participation, le groupe asiatique souhaiterait aussi acquérir des titres auprès des autres actionnaires du Français...

Tencent serait même prêt à proposer 100 euros par action pour se renforcer dans Ubisoft, plus du double du cours de bourse actuel ! Tencent et Ubisoft, joints par l'agence, n'ont pas commenté les rumeurs...

Marché juteux

Rappelons donc qu'au printemps 2018, la société chinoise contrôlée par Tencent Holding Company, avait déclaré avoir franchi en hausse, le 20 mars 2018 exactement, le seuil de 5% du capital d'Ubisoft, pour détenir 5.591.469 actions représentant autant de droits de vote, soit 5% du capital et 4,26% des droits de vote.

Ubisoft venait de son côté de remporter son bras de fer avec Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré s'étant finalement séparé de ses 27,3% du capital de l'éditeur de jeux vidéo, empochant au passage une juteuse plus-value... Vivendi avait cédé pour 2 MdsE une participation acquise 794 ME au tour de table de l'éditeur de jeux. En parallèle, Ubisoft avait fait état d'un accord stratégique avec le Chinois Tencent afin de publier et de promouvoir des jeux Ubi sur son marché domestique. Le groupe estime que cela devrait contribuer à rendre ses franchises populaires dans un pays qui compte plus de 500 millions de joueurs.

Visite de courtoisie...

En bourse, selon le dernier rapport annuel d'Ubisoft, le flottant du groupe français s'élève à environ 80%. De quoi donner des idées aux dirigeants du groupe chinois venus rencontrer en mai dernier la famille Guillemot... L'opération, en tout point stratégique, permettrait à Tencent de se renforcer à l'étranger, alors que la concurrence fait rage sur le marché chinois des jeux vidéo, le secteur ayant été pénalisé par le durcissement récent de la réglementation chinoise du secteur visant en particulier le jeune public.

Depuis mai 2021, le régulateur chinois des jeux n'a ainsi accordé aucune nouvelle licence à Tencent avant de geler l'octroi de nouvelles franchises pour une durée de neuf mois. En mai dernier, Tencent avait indiqué que ses ventes en Chine avaient du coup reculé de 1% au premier trimestre, alors qu'elles avaient augmenté de 4% à l'étranger...

A l'étranger justement, Tencent détient déjà des participations dans les studios Epic Games et Riot Games. Le groupe a aussi acquis en 2016 une part majoritaire dans Supercell, le créateur de "Clash of Clans", pour 8,6 milliards de dollars. Il possède par ailleurs 9% du groupe de jeux vidéo britannique Frontier Developments.

De son côté, Ubisoft a abaissé en juillet dernier ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en raison de retards dans le lancement de nouveaux jeux.. Pour un analyste de la place, cette nouvelle opération spectaculaire changerait la donne du secteur après le rachat d'Activision Blizzard, l'éditeur américain de jeux vidéo connu notamment pour Call of Duty, World of Warcraft ou Candy Crush (label King), par Microsoft pour 69 milliards de dollars.

La vie dans le Metavers...

Le 18 janvier dernier, Microsoft a en effet annoncé un accord pour l'acquisition d'Activision, colosse des jeux vidéo, pour près de 69 milliards de dollars en cash, une opération visant notamment à contrer les services de jeux en streaming de son rival japonais Sony, et à s'implanter dans les métavers, le nouvel eldorado annoncé pour les jeux vidéo...

Les analystes financiers s'attendaient à une enquête longue de la part des autorités de la concurrence, dans la mesure où Microsoft pourrait être tenté de réserver l'exclusivité des futurs jeux d'Activision Blizzard à ses propres consoles Xbox... Le responsable de la branche "gaming" de Microsoft, Phil Spencer, avait cependant démenti de tels projets dans un tweet du 20 janvier et avait affirmé que le géant du numérique avait "l'intention d'honorer les engagements existants" avec Sony, en souhaitant maintenir le jeu "Call of Duty" sur la PlayStation de Sony...