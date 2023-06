Ubisoft : plusieurs annonces de sorties de jeux à l'Ubisoft Forward

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa conférence Ubisoft Forward, Ubisoft en collaboration avec Lucasfilm Games, a dévoilé les premières images de gameplay de 'Star Wars Outlaws', le premier jeu Star Wars en monde ouvert. Il sortira en 2024 sur Xbox Series XS, PlayStation 5 et PC via Ubisoft Connect.

Développé par Massive Entertainment -en partenariat avec les studios Ubisoft Annecy, Ubisoft Bucharest, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Milan, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Toronto et Ubisoft Paris-, Star Wars Outlaws invitera les joueurs à découvrir un univers Star Wars inédit dont les événements se dérouleront entre Star Wars: The Empire Strikes Back et Star Wars: Return of the Jedi.

Sortie mondiale de The Crew Motorfest

Dans le cadre de sa conférence Ubisoft Forward, Ubisoft a annoncé que The Crew Motorfest sortira dans le monde entier le 14 septembre 2023, avec des pré-commandes disponibles dès maintenant. Le jeu sera disponible sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS et Xbox One, ainsi que sur PC via l'Epic Games Store et Ubisoft Store. Les joueurs peuvent également obtenir le jeu 3 jours avant sa sortie en précommandant l'Edition Gold ou Ultimate. Cet accès anticipé est également inclus dans l'abonnement Ubisoft+ sur PC via Ubisoft Connect et sur Xbox.

The Crew Motorfest propose de partir à la découverte de l'un des endroits les plus époustouflants de la planète : l'île d'O'ahu, dans l'archipel d'Hawaï. Lors du développement de The Crew Motorfest, l'équipe d'Ubisoft Ivory Tower a bénéficié du retour d'une centaine de membres de la communauté grâce au programme Insider, dans le but de créer l'expérience la plus passionnante et la plus attrayante possible pour les joueurs. Le programme Insider est désormais clos, mais les joueurs pourront bientôt participer à une Beta Fermée qui aura lieu du 21 au 23 juillet 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X. Tous les joueurs pourront partager leur expérience en ligne puisque cette phase sera entièrement streamable.

L'univers 'Assassin's Creed'

Dans le cadre de sa conférence Ubisoft Forward, Ubisoft a aussi dévoilé de plus amples informations sur les prochains jeux de la franchise Assassin's Creed : Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Nexus VR et Assassin's Creed Codename Jade. Chaque titre enrichit et étend la franchise vers de nouveaux horizons, offrant l'opportunité à plus de joueurs de se plonger dans des environnements variés et des expériences de jeu immersives.

Assassin's Creed Mirage a été développé par Ubisoft Bordeaux, et est un vibrant hommage à la licence et plus particulièrement au 1er jeu Assassin's Creed. Assassin's Creed Mirage sortira le 12 octobre 2023 sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS et Xbox One, ainsi que sur PC via l'Epic Games Store et Ubisoft Store. Les joueurs peuvent également s'abonner à Ubisoft+ sur Xbox et PC via Ubisoft Connect pour accéder au jeu le jour du lancement.

Assassin's Creed Nexus VR a été développé par Ubisoft Red Storm et est prévu pour les fêtes de fin d'année 2023. Assassin's Creed Nexus VR est le premier titre VR AAA de la franchise permettant aux joueurs d'incarner des maîtres assassins légendaires et de réaliser physiquement leurs actions emblématiques. Le jeu sera disponible sur la plateforme Meta Quest, qui comprend Meta Quest 2, Meta Quest 3 et Meta Quest Pro.

Ubisoft annonce également un partenariat avec Level Infinite, un label de jeux de haute qualité qui publiera Assassin's Creed Codename Jade. Les joueurs auront accès à un vaste monde ouvert situé dans la Chine ancienne du 3e siècle avant J.-C., avec les éléments de gameplay classiques d'Assassin's Creed : exploration, parkour, combats et assassinats. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, les joueurs pourront personnaliser l'apparence de leur personnage. Les pré-inscriptions pour la prochaine phase de bêta publique d'Assassin's Creed Codename Jade sont désormais ouvertes aux joueurs. Le jeu Assassin's Creed Codename Jade mêlera RPG, action et aventure en monde ouvert, et sera disponible sur les plateformes iOS et Android.