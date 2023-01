Ubisoft : plombé par le warning de Frontier Developments

(Boursier.com) — Troisième séance de forte baisse pour Ubisoft dont le titre abandonne 3,5% à 24,9 euros ce lundi. L'éditeur de jeux vidéo est emporté par la chute du Britannique Frontier Developments qui s'effondre de 40% à Londres après un gros avertissement sur résultats. La société prévoit désormais de générer des revenus d'au moins 100 millions de livres sterling au cours de son exercice fiscal 2023, contre 114 M£ un an plus tôt, et 135 M£ de consensus.

Le groupe met en avant la faible demande pour son jeu phare F1 Manager 2022, tandis que les ventes d'autres titres comme 'Planet Coaster' et 'Jurassic World Evolution' ont également déçu pendant la période des fêtes. La société note que sa rentabilité sera affectée négativement par la révision à la baisse du niveau de revenus attendus et table désormais sur un profit opérationnel d'environ 2 millions de livres sterling (l'atteinte de revenus de 114 M£ offrirait une marge d'environ 9%, soit un bénéfice opérationnel de près de 10 M£).