Ubisoft perd du terrain avec les reports

Ubisoft perd du terrain avec les reports









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ubisoft rend 2,3% sur les 55 euros ce lundi, dans un marché plutôt actif, alors que l'éditeur a annoncé les reports des sorties de deux jeux, Riders Republic et Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Les sorties respectives sont désormais attendues le 28 octobre prochain et en janvier 2022. Selon l'éditeur, l'objectif avec cette décision de report des deux jeux est de donner plus d'opportunités aux joueurs pour tester et donner un feedback, afin de s'assurer d'apporter les meilleures expériences au marché et de permettre aux jeux d'atteindre leur plein potentiel. "C'est la bonne décision pour nos joueurs et pour la performance de long terme de nos jeux", assure Ubisoft, qui confirme par ailleurs ses objectifs financiers pour l'exercice 2021-2022.