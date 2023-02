Ubisoft : pas de mauvaises surprises, le titre grimpe

(Boursier.com) — Soulagement chez les actionnaires d'Ubisoft. Un mois après son gros avertissement, l'éditeur de jeux vidéo n'a pas réservé de mauvaises surprises en dévoilant un chiffre d'affaires (IFRS 15) de 772,5 ME pour le troisième trimestre de son exercice 2022-2023, en hausse de 16% (12,8% à taux de change constants). Le net bookings du troisième trimestre s'élève à 726,9 ME, en ligne avec l'objectif récemment révisé par le groupe à environ 725 ME et en baisse de 2,6% (-5,4% à taux de change constants). Ubisoft a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers avec un net bookings attendu en baisse de plus de 10% par rapport à l'année précédente et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ -500 ME sur l'exercice. Pour l'exercice 2023-2024, le groupe attend toujours une forte croissance du net bookings et résultat opérationnel non-IFRS de l'ordre de 400 ME.

Wells Fargo ('pondération en ligne') affirme qu'Ubisoft continue d'être une histoire de "montre-moi" après le warning du mois dernier. Même avec une ardoise 2024 qui semble solide, la prudence s'impose, selon la banque. Citi ('acheter') note elle que les réservations nettes n'ont "heureusement" pas offert de mauvaises surprises. Les commentaires ainsi que les résultats sont assez similaires à ceux de la mi-janvier. Il y a un certain réconfort dans le fait qu'Ubisoft voit des tendances solides pour ses principales marques. La clé de toute réévaluation du titre sera la cohérence dans la livraison, précise le broker.

Morgan Stanley ('surpondérer') évoque lui une sortie sans incident, qui laisse encore beaucoup à faire pour rassurer les investisseurs... Alors que l'analyste pense que l'entreprise est sur la bonne voie pour respecter les prévisions revues à la baisse, la livraison de titres clés est nécessaire pour voir une reprise de l'action. Jefferies ('sous-performer') note enfin que le consensus semble toujours trop positif sur la topline de l'exercice 2024 et qu'il y a de fortes chances qu'Ubisoft déçoive. Le broker se félicite néanmoins du recentrage de l'entreprise sur ses marques les plus performantes.

Dans un marché qui subit des prises de profits ce vendredi, Ubisoft progresse de 4,5% à 20,5 euros.