Ubisoft : partie remise ?

(Boursier.com) — Ubisoft revient à 23,25 euros ce mercredi, alors que le groupe vient d'annoncer la sortie d'Avatar: Frontiers of Pandora sur Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series XS et PC via Ubisoft Connect. Du côté des analystes, HSBC reste à l'achat sur le groupe de jeux, mais avec un objectif ajusté à la marge de 35 à 34 euros, tandis que la SocGen a réitéré son avis à 'vendre' et sa cible de seulement 19 euros. Parmi les autres avis de brokers, Jefferies avait ajusté auparavant le curseur de 20 à 21,5 euros avec un avis à 'surperformer'.

Le marché reste partagé sur le dossier puisque, selon le consensus de place, 11 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et 4 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 31 euros. Ubisoft abandonne près de 12% depuis le premier janvier contre une hausse de plus de 16% pour le CAC40.