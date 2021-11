Ubisoft ouvre un nouveau studio au Québec

(Boursier.com) — Ubisoft annonce l'ouverture d'un quatrième studio de développement de jeux vidéo au Québec, dans la ville de Sherbrooke connue comme le pôle universitaire et économique des Cantons-de-l'Est. Ce nouveau studio réaffirme l'engagement d'Ubisoft en tant qu'acteur économique majeur au service des talents, des communautés et des écosystèmes de la province. En présence de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional et de Mme Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke, de M. Yves Guillemot, cofondateur et chef de la direction d'Ubisoft, et de Mme Nathalie Jasmin, Directeur du studio Ubisoft Sherbrooke, a fait cette annonce, marquant une autre étape importante dans le développement d'Ubisoft au Québec près de 25 ans après la première entrée du groupe dans la province.

Ce quatrième studio au coeur de la ville de Sherbrooke et des Cantons-de-l'Est, reconnus comme vivier de talents et d'expertises en haute technologie avec un écosystème numérique en plein essor, viendra renforcer davantage le leadership international du Québec dans l'industrie du jeu vidéo. De plus, Ubisoft a annoncé un plan d'investissement ciblé de 17 M$ avec trois programmes essentiels - Ubisoft Education, Ubisoft Entrepreneurs et La Forge - pour soutenir la formation des jeunes, l'entrepreneuriat et l'innovation. Un accélérateur, accompagné d'un programme d'investissement et de mentorat en soutien aux entreprises indépendantes de l'industrie du jeu vidéo, sera également mis en place en 2022. Soutenu par un plan de développement ambitieux et près de 950 millions de dollars de nouveaux investissements, Ubisoft entend poursuivre sa croissance en attirant des talents du monde entier et en investissant localement.