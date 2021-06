Ubisoft : opération d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Ubisoft Entertainment annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié en France et à l'international au profit des salariés du groupe. L'Offre est réservée aux salariés du groupe Ubisoft dans dix-sept pays (Allemagne, Bulgarie, Canada, Chine, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Inde, Italie, Japon, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour et Suède), ayant au moins trois mois d'ancienneté, continue ou non, entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d'acquisition/souscription/révocation de l'Offre et aux retraités des sociétés françaises disposant d'avoirs au sein du PEG.

Il est proposé aux Bénéficiaires d'acquérir ou de souscrire des actions ordinaires de la Société dans le cadre d'une formule levier, par le biais d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) ou en direct dans le cadre de la formule Actions + SAR (stock appreciation rights) en fonction des contraintes juridiques et fiscales locales. Chaque Bénéficiaire bénéficiera en outre d'une garantie de recevoir, à l'échéance dans cinq ans ou en cas de déblocage anticipé, son investissement initial en euros ainsi qu'un multiple de l'éventuelle hausse moyenne protégée du cours de l'Action.

Le prix d'acquisition ou de souscription de l'Action dans le cadre de l'Offre, selon la formule proposée, correspondra à la moyenne des vingt cours moyens pondérés des volumes (VWAP) (Volume-weighted average prices) journaliers de l'Action sur Euronext Paris précédant la décision du Conseil d'administration ou le cas échéant, sur subdélégation du Conseil d'administration, du Président-Directeur général, fixant les dates de la période d'acquisition/souscription/révocation des Actions, sur lequel sera appliquée une décote de 15% et arrondie au centième d'euro supérieur. Les taux de change seront fixés en même temps que le Prix d'Acquisition/Souscription.

Le nombre total maximum d'Actions pouvant être acquises dans le cadre de la Cession d'actions réservée a été fixé, par le Conseil Structurant, à 0,70% du capital, soit un nombre maximal de 864.762 Actions à céder.

En outre, au vu notamment des bulletins de réservation reçus des salariés éligibles à l'Augmentation de capital réservée, le Conseil d'administration arrêtera le nombre total maximum d'Actions pouvant être souscrites dans le cadre de l'Augmentation de capital réservée dans la limite du plafond fixé par le Conseil Structurant à 1,10% du capital de la Société, soit un nombre maximal de 1.358.911 Actions à émettre.

Des sous-plafonds spécifiques sont ou pourront être prévus dans certains pays en fonction des contraintes juridiques locales.

Le calendrier prévisionnel de l'Offre est :

- Période de réservation : du 15 au 29 juin inclus ;

- CA de Mise en oeuvre : le 30 juin ;

- Décision de Fixation : le 9 août ;

- Période d'acquisition/souscription/révocation : du 12 au 19 août 2021 inclus ;

- Augmentation de capital/Règlement-livraison : le 22 septembre 2021 ;

- Fin de la période d'indisponibilité : le 21 septembre 2026, à minuit.

Ces dates sont indicatives et susceptibles de modification ou d'adaptation.