Ubisoft : offre de rachat sur ses obligations existantes de 500 ME à échéance 2023

(Boursier.com) — Ubisoft a annoncé le lancement d'une offre de rachat en numéraire réservée aux porteurs éligibles de toutes ses obligations existantes en circulation de l'emprunt d'un montant de 500 millions d'euros venant à échéance le 30 janvier 2023, avec un coupon annuel de 1,289% émis en 2018 (dont le montant en circulation est de 500 ME) et son intention, de placer concomitamment auprès d'investisseurs qualifiés une nouvelle émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros portant intérêt à taux fixe, sous réserve des conditions de marché. L'offre de rachat est faite selon les modalités et soumise à la satisfaction des conditions décrites dans le Tender Offer Memorandum en date du 22 juin 2022. L'Offre de Rachat est conditionnée à la réalisation de l'émission des Nouvelles Obligations. La clôture de l'Offre de Rachat est prévue le 1er juillet 2022. Les Obligations Existantes ainsi rachetées seront annulées conformément à leurs modalités.

L'opération permettrait à Ubisoft d'allonger la maturité de son profil d'endettement et de diversifier sa base d'investisseurs crédit. Le produit net de la nouvelle émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise, et au refinancement de certains endettements existants, en particulier, du montant en circulation des Obligations Existantes. Il s'agirait de la troisième émission obligataire d'Ubisoft.