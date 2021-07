Ubisoft : objectifs confirmés

(Boursier.com) — Ubisoft publie son CA du premier trimestre 2021-22, évoquant une performance du trimestre en ligne avec les attentes et une croissance à deux chiffres du back catalogue vs. le T1 2019-20. Le net bookings de 326 ME est légèrement supérieur à l'objectif d'environ 320 ME et ressort en recul de 20,5% (17,4% tcc). Le CA IFRS15 est de 352,8 ME, en retrait de 17,4% (-14,2% tcc) en glissement annuel et de 2,9% par rapport à 2019-20. Le groupe confirme ses objectifs annuels 2021-22 et souligne l'investissement dans la qualité et la profondeur du portefeuille au profit des joueurs, afin d'atteindre une audience et des revenus récurrents significativement plus élevés.

Le net bookings du deuxième trimestre 2021-22 est attendu aux alentours de 340,0 ME. La Société confirme ses objectifs pour l'exercice, avec une croissance à un chiffre du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 420 ME et 500 ME.