Ubisoft : nouvelle accélération

(Boursier.com) — Ubisoft pointe en tête du palmarès à l'ouverture du marché parisien à la faveur d'un gain de 4,4% à 30,7 euros. L'éditeur de jeux vidéo est dopé par une note d'Exane BNP Paribas qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en visant 37 euros. Ubisoft avait déjà bondi de plus de 4% vendredi après que l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés eut ouvert la porte au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft après les concessions proposées par ce dernier. Activision, le fabricant de "Call of Duty", a notamment accepté en août de vendre les droits de "streaming" de ses jeux à Ubisoft...