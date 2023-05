Ubisoft : nouveau repli

(Boursier.com) — Troisième séance dans le rouge pour Ubisoft. Contre la tendance, le titre de l'éditeur de jeux vidéo perd encore 3,4% à 24,3 euros. Les analystes sont nombreux à revoir leurs estimations sur le dossier à la suite de la dernière publication du groupe. Citi reste par exemple à l''achat' mais abaisse son cours cible de 50 à 45 euros. La banque expliquait hier que les résultats sont "à la fois assez décevants et pourtant encourageants". Les revenus du 4ème trimestre et de l'exercice sont "assez sensiblement" inférieurs aux attentes, mais les tendances d'engagement et les perspectives pour l'exercice en cours sont relativement prometteuses, bien qu'à partir d'une base inférieure.