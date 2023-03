Ubisoft nomme Katie Scott comme Vice-Présidente Editorial

(Boursier.com) — Ubisoft a nommé Katie Scott, une conceptrice de jeux vidéo ayant plus de dix ans d'expérience dans l'industrie, en tant que Vice-Présidente Editorial. Basée à Vancouver au Canada, Katie rejoint le Département Créatif Groupe d'Ubisoft, qui collabore avec les équipes de production de l'entreprise à travers le monde pour alimenter la vision créative derrière le vaste portefeuille de jeux et franchises d'Ubisoft.

Dans son rôle de Vice-Présidente Editorial, Katie Scott sera chargée de veiller à l'alignement entre les équipes de production et la stratégie éditoriale globale du groupe.

Au cours de ses 10 ans dans l'industrie du jeu vidéo, Katie a occupé des postes en game design chez Electronic Arts et, plus récemment, à The Coalition Studio de Xbox, où elle a travaillé en tant que Game Design Director sur l'univers de Gears of War. Elle a contribué à la réalisation de plus d'une dizaine de titres, dont Gears 5 et quatre jeux FIFA. Passionnée par les sujets de diversité et d'inclusion dans l'industrie du jeu vidéo, Katie a conçu et mis en oeuvre plusieurs initiatives sur ces sujets au cours de sa carrière, notamment d'un système aidant les équipes de production à intégrer des représentations qui ont du sens dans leurs jeux. Elle a également dirigé les efforts de The Coalition Studio en matière d'accessibilité.