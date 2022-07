Ubisoft : nomination de Claude France en tant qu'administratrice indépendante

(Boursier.com) — L 'assemblée générale d'Ubisoft s'est réunie ce 5 juillet sous la présidence d'Yves Guillemot, cofondateur et Président Directeur Général, avec un quorum de 72,4%. Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions à l'ordre du jour avec un minimum de 95%. Les actionnaires ont notamment voté les résolutions autorisant le Conseil d'administration à attribuer des actions gratuites aux salariés, ainsi que l'augmentation du capital par émission d'actions au profit des employés d'Ubisoft, renforçant ainsi la politique de recrutement et de fidélisation des talents. Le vote a également conduit à la nomination de Claude France en qualité d'administratrice indépendante. Claude France apportera son expertise en technologie, notamment dans le domaine du cloud et des services en ligne, ainsi que son expérience dans des environnements multiculturels et internationaux. Avec cette nomination, le Conseil retrouvera une majorité absolue d'administrateurs indépendants et une représentation féminine de 45%, en ligne avec ses engagements.