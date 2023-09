Ubisoft : nomination

(Boursier.com) — En ligne avec l'engagement continu d'Ubisoft à développer ses marques, le groupe a nommé Julian Gerighty en tant que producteur exécutif de la marque Tom Clancy's The Division, qui a généré plus de 1 milliard de dollars de revenus. Julian Gerighty supervisera tous les jeux et produits The Division, y compris Tom Clancy's The Division 3, développé par Massive Entertainment qui construit actuellement une équipe pour le jeu. Ubisoft entend ainsi assurer la pérennité de la marque.

Dans son nouveau rôle, Julian Gerighty supervisera les nombreux éléments de production interdépendants de la marque The Division dans le cadre d'une direction unifiée. Cela comprend le développement, les opérations et la vision créative avec les équipes du monde entier qui développent actuellement le jeu mobile Tom Clancy's The Division Resurgence, Tom Clancy's The Division Heartland et Tom Clancy's The Division 2.

Julian Gerighty reste pleinement engagé à faire de Star Wars Outlaws. Il restera sur le projet jusqu'à son lancement pour s'assurer que le jeu respecte la vision créative prévue et qu'il offre une excellente expérience aux joueurs et joueuses.