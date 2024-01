Ubisoft : net repli !

(Boursier.com) — Après deux séances de hausse, Ubisoft retombe de près de 5% à 21,3 euros ce mardi à Paris. L'actualité autour de l'éditeur de jeux vidéo est marquée par plusieurs notes d'analyste. Cantor a tout d'abord débuté le suivi du dossier avec un avis 'neutre' et une cible de 25 euros. La SocGen a de son côté réitéré son avis 'vendre' avec un objectif de 19 euros.

Le groupe a annoncé qu'Ubisoft+ Multi Access et PC Access deviennent Ubisoft+ Premium qui proposera des nouveautés dès la sortie et un accès anticipé (le cas échéant), ainsi que des éditions premium, des récompenses mensuelles, et plus encore. Ubisoft propose également une nouvelle offre : Ubisoft+ Classics sur PC, et sa sélection de titres anciens comme plus récents.