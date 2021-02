Ubisoft : net bookings trimestriel record de plus d'un milliard d'euros

Ubisoft : net bookings trimestriel record de plus d'un milliard d'euros









(Boursier.com) — Ubisoft publie un trimestre record et une performance supérieure aux attentes, évoquant une excellente exécution, des lancements de grande qualité et la puissance du catalogue. Le groupe resserre par ailleurs ses objectifs 2020-21, tablant désormais sur un net bookings compris entre 2,22 et 2,28 MdsE, pour un résultat opérationnel non-IFRS logé entre 450 et 500 ME.

Le chiffre d'affaires IFRS15 du troisième trimestre 2020-21 s'élève à 965,1 ME, en hausse de 131,9% (+138% à taux de change constants) par rapport aux 416,2 ME réalisés au troisième trimestre 2019-20. Le chiffre d'affaires IFRS15 des neuf premiers mois 2020-21 s'élève à 1,722 MdE, en hausse de 54,6% (+57,4% à taux de change constants) par rapport aux neuf premiers mois 2019-20.

Le net bookings du troisième trimestre 2020-21 s'élève à 1.001,0 ME, supérieur à l'objectif compris entre 860 et 960 ME et en hausse de 119,7% (+125,5% à taux de change constants) par rapport aux 455,5 ME réalisés au troisième trimestre 2019-20. Le net bookings des neuf premiers mois 2020-21 s'élève à 1,76 MdE, en hausse de 57,2% (+60,1% à taux de change constants) par rapport aux neuf premiers mois 2019-20.

Parmi les multiples réalisations récentes, le groupe évoque un record de nombre de joueurs uniques sur un trimestre, un record de revenu pour la franchise 'Assassin's Creed Valhalla', ou encore un net bookings en forte hausse pour Just Dance 2021, par rapport à Just Dance 2020.

Le net bookings du quatrième trimestre 2020-21 est attendu en forte hausse entre 464 et 524 ME.

La Société resserre ses objectifs pour l'exercice 2020-21 afin de refléter la très bonne performance du troisième trimestre ainsi que les mises à jour récemment annoncées du calendrier de lancement de certains jeux et contenus additionnels. Ainsi, le net bookings est attendu entre 2,22 et 2,28 MdsE vs. 2,2-2,35 MdsE précédemment. Le résultat opérationnel non-IFRS est attendu entre 450 et 500 ME, soit un milieu de fourchette identique avec l'objectif précédent compris entre 420 et 520 ME.