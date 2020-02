Ubisoft : net bookings supérieur à l'objectif au 3ème trimestre

Ubisoft : net bookings supérieur à l'objectif au 3ème trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ubisoft publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal 2019-20, clos le 31 décembre 2019. Le chiffre d'affaires IFRS15 du troisième trimestre 2019-20 s'élève à 416,2 ME, en baisse de 25,9% (-27,1% à taux de change constants) par rapport aux 562 ME réalisés au troisième trimestre 2018-19. Le chiffre d'affaires IFRS15 des neuf premiers mois 2019-20 s'élève à 1.113,7 ME, en baisse de 16,2 % (-17,9% à taux de change constants) par rapport aux 1.329 ME réalisés sur les neuf premiers mois 2018-19.

Le net bookings du troisième trimestre 2019-20 s'élève à 455,5 ME, supérieur à l'objectif d'environ 410 ME et en baisse de 24,8% (-26% à taux de change constants) par rapport aux 605,8 ME réalisés au troisième trimestre 2018-19.

Le net bookings des neuf premiers mois 2019-20 s'élève à 1.116,6 ME, en baisse de 17,4% (-19% à taux de change constants) par rapport aux 1.351,9 ME réalisés sur les neuf premiers mois 2018-19.

Le net bookings du quatrième trimestre 2019-20 est attendu aux alentours de 333 ME, en baisse d'environ 50% par rapport au quatrième trimestre 2018-19.

Ubisoft confirme ses objectifs pour l'exercice 2019-20, à savoir un net bookings d'environ 1.450 ME et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 20 et 50 ME. Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs pour l'exercice 2020-21, tablant sur un net bookings d'environ 2.600 ME et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 600 ME.

Yves Guillemot, PDG, a déclaré : "Si l'année en cours est très en deçà de nos attentes initiales, le troisième trimestre fiscal a été marqué par les excellentes performances de plusieurs titres de notre back-catalogue, notamment Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, The Crew 2, Mario + Rabbids Kingdom Battle, et du lancement de Just Dance 2020, qui retrouve le chemin de la croissance. La stabilité, à un niveau élevé, du nombre de joueurs actifs, des MAUs et du PRI sur consoles et PC témoigne de la profondeur de notre portefeuille de jeux et de la plus grande résilience de notre modèle.

Depuis plusieurs mois, nous faisons évoluer notre organisation pour assurer un focus renforcé sur les titres à fort potentiel et nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer 5 jeux AAAs sur 2020-21. Si l'environnement concurrentiel devrait être particulièrement fort, nos productions progressent bien et nos jeux viennent chacun avec des forts éléments de différenciation. Nous lancerons également sur l'exercice d'autres titres très innovants avec un fort accent sur les interactions sociales, à l'image de Roller Champions".