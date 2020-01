Ubisoft : mouvement au tour de table

Ubisoft : mouvement au tour de table









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 janvier 2020 par l'AMF, la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a déclaré avoir franchi en baisse, le 31 décembre 2019, le seuil de 10% des droits de vote de la société Ubisoft, et détenir 12.836.501 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 10,64% du capital et 9,67% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions hors marché.