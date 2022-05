Ubisoft : Marie-Sophie de Waubert est nommée Senior Vice President of Studios Operations

(Boursier.com) — Ubisoft nomme Marie-Sophie de Waubert au poste de Senior Vice President of Studios Operations. Marie-Sophie de Waubert sera directement rattachée à Yves Guillemot, PDG et co-fondateur du groupe, et rejoindra le Comité Exécutif d'Ubisoft.

En tant que SVP of Studios Operations, Marie-Sophie de Waubert sera responsable de tous les studios de productions AAA d'Ubisoft à travers le monde. Elle aura pour mission de définir et mettre en oeuvre la stratégie des studios afin de créer les jeux, technologies et services de demain, et apporter les meilleures expériences possibles aux joueurs et joueuses. Elle s'assurera également que les équipes de production aient tous les outils et ressources nécessaires pour concrétiser la vision créative du groupe et faire briller ses marques.

Marie-Sophie de Waubert endosse ce nouveau rôle, forte de plus de 20 ans d'expérience au sein du groupe Ubisoft. Elle était précédemment Managing Director d'Ubisoft Paris, où elle a dirigé les différents aspects de la stratégie et des opérations du studio. A cet égard, elle a étroitement piloté la création de jeux basés sur certaines de franchises emblématiques d'Ubisoft.