Ubisoft : Marie-Sophie de Waubert à la tête du studio parisien

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft annonce la nomination de Marie-Sophie de Waubert au poste de Directrice Générale d'Ubisoft Paris, l'un des plus grands studios de jeu vidéo en Europe et le plus grand en France.

Marie-Sophie de Waubert occupait précédemment le poste de Vice-Présidente des Affaires Publiques chez Ubisoft. Avec plus de 20 ans d'expérience au sein d'Ubisoft, elle y a acquis une connaissance profonde du groupe et de l'industrie du jeu vidéo au global. Elle a notamment passé 5 ans en tant que Directrice des Ressources Humaines et de la Communication de plusieurs studios français, développant ainsi une expertise des processus et des métiers de la production de jeux vidéo.

Créé en 1992, Ubisoft Paris est le studio pionnier du groupe. Au fil des années, il s'est fortement développé, jusqu'à devenir le plus gros studio français avec 700 collaborateurs. Son portfolio comprend plusieurs des marques les plus connues d'Ubisoft, telles que Just Dance, Rayman, les Lapins Crétins ou Tom Clancy's Ghost Recon.