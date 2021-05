Ubisoft : les objectifs déçoivent, le titre décroche

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft recule de près de 6% à 58 euros en début de séance, les investisseurs sanctionnant des objectifs jugées décevants. Après un exercice 2020-2021 record, l'éditeur de jeux-vidéo anticipe sur sa nouvelle année fiscale une croissance à un chiffre du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 420 et 500 ME.

Pour son exercice clos au 31 mars, qui a profité des mesures de confinement liées à la crise de COVID-19, le groupe a vu ses réservations nettes bondir de 46,1% à 2,2 milliards d'euros, en ligne avec ses objectifs révisés en février dernier. Son résultat opérationnel non-IFRS est ressorti à 473,3 millions d'euros contre 34,2 ME un an auparavant.

Midcap Partners évoque une année de transition, tant pour le groupe que le secteur, et reste 'neutre' sur le titre avec un objectif de 75 euros. Pour Citi, les objectifs sont clairement inférieurs aux attentes

Alors que le management anticipe des revenus moins importants qu'escompté à la suite d'un nouveau décalage de jeu AAA et que les dépenses R&D continuent d'augmenter fortement, la stratégie d'Ubisoft apparaît plus risquée que jamais, affirme Invest Securities. Le faible track-record de l'éditeur dans le Free-to-Play et les doutes persistants du broker sur la transition du portefeuille de jeux d'action-aventure vers le RPG l'amènent à réviser à la baisse ses estimations de marge d'EBITDA ajusté sur sa période d'estimations, ainsi que sur le potentiel long terme. Malgré un objectif abaissé de 67 à 58 euros, IS reste 'neutre' après la baisse du titre de -22% depuis le début d'année.