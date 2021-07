Ubisoft : les Lapins Crétins fêtent leurs 15 ans... déjà !

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Les célèbres Lapins Crétins d'Ubisoft, personnages créés en 2006 au sein du studio de développement de jeux vidéo d'Ubisoft Montpellier, célèbrent leurs 15 ans cette année. Bien évidemment, ils ont l'intention de fêter cela gaiement ! Les célèbres mascottes déjantées d'Ubisoft reviennent en effet en force avec une actualité riche de nouvelles publications, la diffusion d'un épisode spécial de 70 minutes inspiré de la série télévisée Les Lapins Crétins Invasion, une aventure interactive au coeur des jardins du Château de Versailles, des expositions, le jeu vidéo Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope qui sortira en 2022...

Depuis leur première apparition en 2006 dans le jeu Rayman contre les Lapins Crétins, les jeux de la franchise Lapins Crétins se sont vendus à 20 millions d'unités dans le monde.

Imprévisibles, déjantés et drôles, les Lapins Crétins ont séduit un public très large au fil de leurs aventures burlesques tournant en dérision les petites habitudes humaines du quotidien. Sur le petit écran depuis 2013, avec la création de la série télévisée Les Lapins Crétins Invasion, ils sont maintenant diffusés dans plus de 110 pays. Ils sont en effet disponibles sur France Télévisions, Netflix en France et Boing. La série compte déjà 4 saisons et connaît un véritable succès, jusqu'en Asie.

Lapins Crétins surbookés !

Pour leur 15 anniversaire, Les Lapins Crétins voient encore plus loin avec un épisode spécial Objectif Mars... Cet opus d'une durée de 70 minutes, grande première pour les Lapins Crétins, sera diffusé à l'automne prochain sur France 4.

Dans le domaine de l'édition, de nombreuses publications inspirées de l'univers des Lapins Crétins sont prévues cette année en France et en Chine où plusieurs romans issus de la série TV seront publiés en parallèle de la création de web comics et de la traduction des 12 premiers tomes de bandes dessinées des Lapins Crétins.

Le niveau culturel des Lapins Crétins grimpe puisqu'ils sont au coeur d'exposition sur le rire au Musée de l'Homme en partenariat avec France Télévisions. Ils s'exposent au Château d'Annecy et sont au coeur d'une aventure interactive dans les jardins du Château de Versailles ! Messagers d'UNICEF France jusqu'en 2023, les Lapins Crétins partent cet été en vacances... dans l'enseigne Relay du groupe Lagardère Travel Retail.