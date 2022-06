Ubisoft : les actionnaires se retrouveront à la Maison de la RATP

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Ubisoft Entertainment SA sont informés que l'Assemblée générale mixte se tiendra le mardi 5 juillet, à 11h30, à la Maison de la RATP à Paris.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 30 mai. La publication au BALO de l'avis de convocation est prévue le 20 juin. Les autres documents et/ou informations relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site Internet, dans la rubrique Espace Investisseurs - Assemblées Générales - 2022, selon les dispositions légales et réglementaires applicables.