Ubisoft : le titre s'effondre après un énorme warning !

(Boursier.com) — Au tapis ! Ubisoft plonge de 19% à 19,4 euros après son gros avertissement sur résultats, au plus bas depuis sept ans. Évoquant un environnement plus difficile qui s'est notamment traduit par une performance inférieure aux attentes de "Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope" et "Just Dance 2023", le groupe a revu en forte baisse ses objectifs financiers. Ubisoft a également décidé de décaler, pour la sixième fois, le lancement du jeu "Skull and Bones", désormais attendu en début d'exercice 2023-2024.

Exercice déficitaire en vue

Le management anticipe, sur l'exercice en cours, un net bookings en baisse de plus de 10% par rapport à l'année précédente, contre un objectif précédent d'une croissance de plus de 10%, tandis que le résultat opérationnel non-IFRS, reflétant la baisse du net bookings, le report de Skull and Bones et la dépréciation accélérée d'environ 500 MEUR de la R&D capitalisée, est maintenant attendu dans le rouge à hauteur de -500 ME, contre +400 ME visés précédemment.

Restructurations ciblées

Dans ce contexte, l'éditeur de jeux vidéo va adapter son organisation avec une réduction nette prévue de sa base de coûts non-variables de plus de 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années. Cette réduction sera réalisée grâce à des restructurations ciblées, à la cession de certains actifs non essentiels et à l'attrition naturelle habituelle. Le groupe entend désormais concentrer ses efforts de développement sur un nombre réduit de titres, surtout ses plus grosses franchises (Assassin's Creed, Rainbow Six, Far Cry, The Division et Ghost Recon).

Pour l'exercice 2023-2024, Ubisoft vise un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 400 ME, reflétant la prudence nécessaire compte tenu de l'environnement actuel difficile, tout en prévoyant une forte croissance du net bookings grâce à un line-up significativement plus riche.

Les analystes sous le choc

Malgré un titre au plus bas, Oddo BHF dégrade le dossier à 'neutre' et divise son cours cible par deux, à 21 euros. L'analyste se dit déboussolé par l'ampleur des difficultés rencontrées par Ubisoft. Après le dégonflement de l'attrait spéculatif (à la suite du deal en septembre avec Tencent), la valorisation constituait le dernier soutien à sa recommandation positive. Ce n'est plus le cas après ce méga "profit warning"...

A l''achat' sur la valeur, Citi parle d'un "crushing profit warning" qui confirme les tendances difficiles du marché indiquées par le récent avertissement de Frontier Developments. La publication sur l'activité du troisième tirmestre est "assez décevante", mais le retard du titre Skull & Bones signifie que 2023 "ressemble à une radiation efficace" d'un point de vue financier. La société est maintenant confrontée au défi de convaincre les investisseurs que ses objectifs pour 2024 sont "raisonnables", même si certains opérateurs 'baissiers' y verront un événement de compensation...

Bien que les avertissements soient motivés par une évolution plus large des préférences des consommateurs, la réduction des prévisions et le fait qu'il n'y a "pratiquement aucune chance" que les investisseurs 'pricent' une prime de fusion et acquisition à court terme signifient que le titre devrait souffrir, note pour sa part Morgan Stanley. La banque coupe sa cible de 52 à 33 euros mais reste à 'surpondérer'.

Cowen abaisse le curseur de 34 à 22 euros et maintient son avis 'performance de marché'. Ubisoft notant que les consommateurs se tournent vers les jeux de méga-marque n'est "pas une nouvelle nouvelle" alors que le broker s'inquiète depuis plusieurs années du fait que la société "consacre beaucoup trop d'argent" à des franchises non 'A'.

Parmi les autres notes d'analystes de la matinée à signaler, JP Morgan a dégradé le titre à 'neutre' tout en coupant son objectif de 46 à 24 euros et la SocGen est passée à 'conserver' avec un objectif fixé à 25 euros.