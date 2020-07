Ubisoft : le titre décroche après le départ de plusieurs dirigeants

(Boursier.com) — Début de semaine compliqué pour Ubisoft qui trébuche de 6,6% à 72,4 euros. Il faut dire que à la suite d'une enquête en lien avec des allégations de mauvaise conduite au sein du groupe, alors que certains médias avaient relayé des accusations de harcèlement sexuel, l'éditeur de jeux-vidéo a annoncé au cours du week-end la démission de son Chief Creative Officer, Serge Hascoët, ainsi que le départ de Yannis Mallat, dirigeant des studios canadiens d'Ubisoft. La responsable monde des ressources humaines, Cécile Cornet, a également démissionné de son poste "dans l'intérêt de l'unité du groupe".

"Alors que nous nous engageons collectivement à construire un Ubisoft meilleur, j'attends de tous les managers du Groupe qu'ils accompagnent leurs équipes avec le plus grand respect. J'attends également d'eux qu'ils s'attellent à mener ce changement nécessaire, avec comme ligne de conduite ce qui est le mieux pour Ubisoft et tous ses collaborateurs", a déclaré Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft.

Prenant acte de ces annonces, Jefferies a choisi de dégrader la valeur à 'conserver' : "on se demandera si, aussi louables que soient les déclarations faites maintenant, la direction ne savait pas, ne voulait pas savoir ou savait, mais acquiesçait à la culture de harcèlement désormais largement répandue". "En attendant, les investisseurs pourraient également essayer d'évaluer les réclamations légales potentielles et les interruptions de production dues aux changements de direction/du personnel clé qui pourraient avoir un impact substantiel sur les futurs pipelines et l'exécution sur les jeux en direct et le marketing ". Enfin, le courtier souligne également que les prochains jeux très attendus, Watch Dogs : Legion et Assassin's Creed Valhalla (dont les dates de sorties ont été communiquées ce week-end) devront faire face à une forte concurrence notamment Cyberpunk 2077 et le nouveau Call of Duty...

