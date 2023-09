Ubisoft : le streaming, une révolution pour les jeux vidéo ?

(Boursier.com) — Ubisoft s'attend à ce que le streaming transforme l'industrie du jeu vidéo, d'après une interview accordée au Financial Times par le PDG du groupe Yves Guillemot. Ce dernier a déclaré que lorsque Netflix avait annoncé pour la première fois qu'il allait se lancer dans le streaming, ses actions avaient beaucoup chuté à Wall Street et le groupe avait été largement critiqué. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus est clair, et il devrait en être de même pour les jeux vidéo - Guillemot ajoutant que l'entreprise croit fermement que dans les 5 à 10 prochaines années, de nombreux jeux seront diffusés en streaming et seront également produits dans le cloud, ce qui a poussé l'entreprise à aller de l'avant avec l'accord Microsoft.

Selon Guillemot, il pourrait y avoir des possibilités pour Tencent d'augmenter sa participation à l'avenir, mais le groupe chinois est aujourd'hui limité à un plafond de 30% des droits de vote. Même si Ubisoft souhaitait travailler avec Tencent l'année dernière pour garantir que le conseil d'administration ait un bon contrôle du capital de l'entreprise, cela n'empêche pas le conseil d'administration d'écouter les propositions...

Rappelons que l'éditeur français de jeux vidéo a signé le mois dernier un accord lui donnant les droits de Cloud Streaming de 'Call of Duty' et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Cet accord permettra à Ubisoft de proposer l'accès aux jeux d'Activision Blizzard en "cloud streaming" à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier. Ces droits sont perpétuels.