Ubisoft : le marché n'est pas joueur

(Boursier.com) — Ubisoft recule de 2,5% ce mercredi à 53 euros, après avoir publié son CA du premier trimestre 2021-22, évoquant une performance du trimestre "en ligne avec les attentes" et une croissance à deux chiffres du back catalogue vs. le T1 2019-20. Le 'net bookings' de 326 ME est légèrement supérieur à l'objectif d'environ 320 ME et ressort en recul de 20,5% (17,4% tcc). Le CA IFRS15 est de 352,8 ME, en retrait de 17,4% (-14,2% tcc) en glissement annuel et de 2,9% par rapport à 2019-20. Le groupe confirme ses objectifs annuels 2021-22 et souligne l'investissement dans la qualité et la profondeur du portefeuille au profit des joueurs, afin d'atteindre une audience et des revenus récurrents significativement plus élevés.

Le net bookings du deuxième trimestre 2021-22 est attendu aux alentours de 340 ME. La société a confirmé au passage ses objectifs pour l'exercice, avec une croissance à un chiffre du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 420 ME et 500 ME.

Parmi les avis d'analystes, Invest Securities a confirmé son avis 'neutre', tout en ajustant son cours cible de 58 à 53 euros. De son côté, Oddo a souligné que tous les indicateurs étaient en retrait sur le trimestre qui n'a bénéficié d'aucun lancement de jeu jugé significatif... Cette publication n'est pas de nature à justifier un changement des prévisions de résultats explique encore l'analyste qui est toujours neutre sur le titre avec un objectif de 60 euros.