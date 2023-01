Ubisoft : le concert Guillemot / Tencent a franchi en hausse les 25%

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 11 janvier 2023, complété par un courrier reçu le 12 janvier, le concert composé du groupe familial Guillemot et de la société de droit hong-kongais Tencent Mobility Limited a déclaré à l'AMF, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 20 décembre 2022, le seuil de 25% du capital de la société anonyme Ubisoft et détenir de concert, à cette date, 31 430 617 actions Ubisoft représentant 40 079 149 droits de vote, soit 25,04% du capital et 29,38% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft sur le marché par Tencent Mobility Limited.

Tencent Mobility Limited a précisé détenir, au titre de l'article 223-14 III, 1o du règlement général, 235 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (océanes) dont l'exercice peut intervenir à tout moment depuis le 26 décembre 2022 jusqu'au 7ème jour ouvré inclus précédent le 15 novembre 2028 ou, le cas échéant, la date de remboursement anticipé et pouvant donner droit à 595 595 actions Ubisoft au prix unitaire de 39,4563 euros.

Le concert a précisé détenir, au 11 janvier 2023, 31 848 449 actions Ubisoft représentant 40 496 981 droits de vote, soit 25,37% du capital et 29,68% des droits de vote de cette société.

Les membres du concert indiquent que le franchissement de seuil déclaré résulte de l'acquisition sur le marché d'actions Ubisoft par Tencent Mobility Limited, financée par sa trésorerie propre. Les membres du concert élargi "envisagent de poursuivre leurs achats". Le concert n'envisage pas de franchir le seuil de 29,9% du capital et des droits de vote et n'a pas l'intention de prendre le contrôle d'Ubisoft. Le concert soutient la stratégie actuellement mise en oeuvre par Ubisoft.