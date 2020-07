Ubisoft : le capital tourne

Ubisoft : le capital tourne









Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Plusieurs sociétés de bourse ont récemment fait le point sur leurs positions au capital d'Ubisoft, alors que dans le sillage de plusieurs ajustements d'analystes, l'éditeur de jeux video est sous pression (-1,2% à 69,5 euros). Avant la publication, ce soir, du chiffre d'affaires du 1er trimestre du nouvel exercice, les positions déclarées à l'AMF sont les suivantes...

D'une part, par courrier reçu le 14 juillet à l'AMF, la société JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 8 juillet, le seuil de 10% des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment. Elle détient, indirectement par l'intermédiaire des sociétés JP Morgan Securities plc, JP Morgan Securities LLC et JP Morgan GT Corporation qu'elle contrôle, 15.244.090 actions Ubisoft Entertainment représentant autant de droits de vote, soit 12,48% du capital et 11,35% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft Entertainment hors marché.

D'autre part, par courrier reçu le 14 juillet à l'AMF, la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a aussi déclaré avoir franchi en hausse, le 8 juillet, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Ubisoft, et détenir 14.674.541 actions de l'entreprise représentant autant de droits de vote, soit 12,01% du capital et 10,92% des droits de vote de la société. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre de titres empruntés par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Enfin, par courrier reçu le 15 juillet à l'AMF, la société BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 14 juillet, le seuil de 5% du capital de la société Ubisoft. Elle détient, pour le compte des clients et fonds, 6.098.072 actions Ubisoft Entertainment représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,54% des droits de vote de la société. Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Ubisoft détenues à titre de collatéral.