Ubisoft : le 12 juin fera date pour Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Ubisoft : le 12 juin fera date pour Tom Clancy's Rainbow Six Extraction









Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft annonce que tous les détails concernant Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, le nouveau jeu de la franchise Rainbow Six, seront dévoilés le 12 juin à 21h lors de sa conférence Ubisoft Forward.

Un teaser pour en savoir plus sur l'univers de 'Rainbow Six Extraction', anciennement connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine, est d'ores et déjà disponible sur Youtube.