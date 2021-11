Ubisoft lancera Tom Clancy's Rainbow Six Extraction le 20 janvier 2022

(Boursier.com) — Ubisoft annonce que Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sera disponible dans le monde entier, le 20 janvier 2022. Il sera accompagné d'un système de Buddy Pass cross-play, permettant aux possesseurs du jeu d'inviter leurs amis à jouer gratuitement.

Les joueurs pourront également profiter des fonctionnalités complètes de cross-play, cross-save et cross-progression sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS, Xbox One, sur PC via Ubisoft Store, sur Ubisoft+, le service d'abonnement d'Ubisoft, ainsi que sur Stadia et Amazon Luna, dès son lancement en France.

L'Edition Standard est ouverte à la précommande dès maintenant.