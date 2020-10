Ubisoft lance Ubisoft Connect, un écosystème de services dédié aux joueurs

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — L 'écosystème de services et le programme communautaire d'Ubisoft, Uplay et Ubisoft Club, seront enrichis et étendus sous le nom d'Ubisoft Connect.

Cette nouvelle interface universelle, grâce à laquelle les joueurs de toutes plateformes pourront désormais interagir avec les services, les activités liées aux jeux et la communauté Ubisoft, sera lancée à partir du 29 octobre, avec la sortie de 'Watch Dogs: Legion'.

Il y a 10 ans, Ubisoft était l'un des premiers éditeurs à enrichir l'expérience des joueurs avec davantage de services et de fonctionnalités sociales. Nous voulions nous appuyer sur cet héritage pour concrétiser la vision d'Ubisoft d'une communauté globale, et offrir ces avantages à tous nos joueur , annonce Charles Huteau, directeur créatif d'Ubisoft Connect..

Rassemblant des millions de joueurs, Ubisoft Connect est l'interface universelle pour se connecter avec des amis ou participer à des événements et des activités liés aux jeux. Le service apporte de nouveaux types de défis passionnants, soit à durée limitée soit à remplir collectivement avec la communauté.