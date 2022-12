Ubisoft lance son Fair Play Program

(Boursier.com) — Ubisoft annonce le lancement du Fair Play Program, une nouvelle plateforme au sein de l'écosystème Ubisoft Connect conçue pour promouvoir les interactions positives en jeu. Cette nouvelle plateforme d'apprentissage, composée de capsules pédagogiques, a été conçue pour fournir aux joueurs les ressources nécessaires pour mieux comprendre les comportements disruptifs en jeu et l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'expérience des autres joueurs. "Chez Ubisoft, notre objectif principal est de créer des jeux qui favorisent des expériences positives et de nous assurer que les joueurs évoluent dans des communautés exemptes de toxicité", commente Jérémy Marchadier, Directeur Player Safety chez Ubisoft.

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement d'une démarche plus large d'Ubisoft visant à créer des environnements de jeu favorisant des expériences sociales plus gratifiantes et évitant les interactions néfastes, grâce à de multiples approches telles que le projet de recherche "Zero Harm in Comms" récemment annoncé et lancé avec Riot Games.

Cette version bêta de la plateforme, conçue par des experts de l'apprentissage numérique, propose 5 capsules d'apprentissage comprenant des données et statistiques sur la toxicité dans les jeux en ligne, une explication de ce qui pousse les joueurs à "basculer" vers un comportement disruptif et une auto-évaluation permettant aux joueurs de mieux comprendre les situations qui peuvent les y pousser, les conseils d'un joueur professionnel et des astuces sur la meilleure façon de réagir à un comportement perturbateur.

Le Fair Play Program est disponible dès maintenant en même temps que l'affichage du score de réputation Rainbow Six, un nouvel outil qui permettra aux joueurs de Tom Clancy's Rainbow Six Siege d'avoir une compréhension claire et concrète de l'impact de leur façon de jouer.