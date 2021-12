Ubisoft lance sa plateforme de NFT éco-responsables

(Boursier.com) — Ubisoft lance en beta Ubisoft Quartz, sa nouvelle plateforme permettant aux joueurs d'acquérir des Digits, les tout premiers NFT (Non-Fungible Tokens) jouables dans un jeu triple A et fonctionnant sur une blockchain économe en énergie. Jouables dans Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, sur PC via Ubisoft Connect, les Digits seront disponibles en éditions limitées, chacune composée d'un nombre déterminé d'exemplaires.

Les Digits sont une nouvelle façon de personnaliser l'expérience à travers des éléments cosmétiques du jeu qu'il s'agisse de véhicules, d'armes ou d'équipements. Ils combinent le plaisir de jouer avec des objets uniques de qualité triple A et la possibilité de posséder des NFT représentant des éléments uniques issus des univers d'Ubisoft. Véritable évolution des objets digitaux pour les joueurs, ils offrent des avantages inédits.

Cette expérience à grande échelle est une nouvelle étape dans l'exploration de cette technologie par Ubisoft. Le Lab d'Innovation Stratégique d'Ubisoft étudie depuis plus de 4 ans les applications de la blockchain dans le jeu vidéo à travers la recherche, le développement de prototypes en interne, et une collaboration étroite avec des spécialistes renommés au sein de l'écosystème start-ups.

Pour créer les premiers NFT éco-responsables et jouables dans un jeu triple A, Ubisoft Quartz s'appuie sur Tezos, une blockchain fonctionnant sur un mécanisme de consensus à preuve d'enjeu, dit "Proof-of-Stake", dont le fonctionnement consomme considérablement moins d'énergie que les blockchains Proof-of-Work de première génération telles que Bitcoin ou Ethereum.

Afin de s'assurer que les joueurs puissent bénéficier de toute l'utilité des Digits dans le jeu, Ubisoft Quartz ne sera disponible qu'aux joueurs éligibles.

Ubisoft Quartz sera disponible en version beta à partir du 9 décembre (19 heures, heure française), en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Australie et au Brésil. L'expérience débutera avec 3 éditions gratuites les 9, 12 et 15 décembre prochains, afin de récompenser les premiers utilisateurs. Les Digits pourront être obtenus sur la plateforme Ubisoft Quartz et seront jouables dans Ghost Recon Breakpoint. D'autres Digits seront disponibles en début d'année 2022, plus de détails seront communiqués prochainement.