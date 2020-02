Ubisoft lance gTV, sa nouvelle chaîne de contenus

(Boursier.com) — Ubisoft lance sa nouvelle chaîne de contenus, gTV. Elle est disponible dès à présent sur Youtube, Facebook, Instagram, Twitter et Twitch. gTV a pour but de célébrer les joueurs et la culture du 'gaming' en partageant des histoires qui ne seront pas uniquement centrées sur Ubisoft, mais couvriront l'industrie dans sa globalité .

La chaîne explorera les coulisses de la création, les événements et les personnalités qui font le jeu, et au-delà du "behind the scenes" révélera ce qu'il y a d'universel dans les jeux et les joueurs, à travers les liens entre jeu vidéo & d'autres formes d'expression de la pop culture (musique, sports, technologie, design, mode et bien d'autres encore....).



gTV proposera une grande variété de programmes, produits avec le groupe de média So Press comme partenaire principal, avec, entre autres, Talk, un talk-show animé par Pablo Mira. Un autre format, 'A Domicile', verra Jerôme Niel partir à la rencontre des joueurs aux 4 coins de la France afin de les affronter sur leurs jeux favoris, et ainsi découvrir les fans constituant les communautés de joueurs. Les documentaires seront également à l'honneur et exploreront les histoires du jeu vidéo.