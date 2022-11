Ubisoft : lance des activations environnementales dans 4 jeux

(Boursier.com) — Ubisoft annonce que 4 de ses titres sortiront des activations en novembre afin de sensibiliser aux sujets environnementaux et mobiliser des millions de joueurs et joueuses pour la planète, en amont de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2022 (COP27).

Brawlhalla, Rocksmith+, Hungry Shark World et Trackmania lanceront l'activation environnementale que leurs équipes ont soumise à la Green Game Jam de cette année, organisée par l'Alliance Playing for the Planet, une initiative facilitée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

En tant que membre fondateur de cette alliance, Ubisoft s'est engagé à assumer sa responsabilité de leader mondial du jeu vidéo, non seulement en réduisant sa propre empreinte carbone, mais aussi en éduquant et en incitant ses communautés du monde entier à agir.